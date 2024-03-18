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Вживав гідазепам: у Закарпатському ТЦК прокоментували ймовірну спробу самогубства
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Вживав гідазепам: у Закарпатському ТЦК прокоментували ймовірну спробу самогубства

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Вживав гідазепам: у Закарпатському ТЦК прокоментували ймовірну спробу самогубства
. Фото: УНІАН

У чоловіка, який намагався скоїти самогубство у Хустському ТЦК, виявили препарат гідазепам, який використовують як транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

Про це інформують на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

За інформацією відомства, чоловіка 1996 року народження, який зареєстрований у місті Харків, затримали 13 березня співробітники ДПСУ при спробі незаконного перетину держкордону і направили до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних.

"Під час проведення ВЛК, громадянин повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його перевели до РТЦК у місто Хуст для проведення ВЛК. У Хустському РТЦК чоловік поводив себе неадекватно. Між 15:10 та 15:30 14 березня громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі чоловіка, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові", — йдеться у повідомленні.

Громадянину надали невідкладну домедичну допомогу та на місце події викликали медиків швидкої допомоги, які госпіталізували чоловіка.

"На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у спідній білизні чоловіка виявили пластину препарату гідазепам, який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10", — пишуть в Закарпатському ОТЦК.

Вживав "Гідазепам": у Закарпатському ТЦК прокоментували ймовірну спробу самогубства
Чоловік, який намагався скоїти самогубство у Хустському РТЦК. Фото: su_hanna_/Instagram

Також у відомстві зазначили, що жодної фізичної сили до громадянина співробітники РТЦК не вживали.

"Подряпини на обличчі військовозобов’язаного не свідчать про фізичну наругу над ним. Ці рани чоловік міг заподіяти собі сам з метою симуляції", додали в обласному ТЦК.

У коментарі Суспільному в пресслужбі Закарпатського ТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаний намагався незаконно перетнути кордон, пізніше пропонував хабар працівникам ТЦК, намагався втекти, перелізаючи через колючий дріт, а також поводив себе неадекватно.

Дівчина військовозобов'язаного заявила, що хлопця побили й довели до спроби самогубства

Дівчина військовозобов'язаного Анна на своїй сторінці в Instagram повідомила, що 15 березня працівники Держприкордонслужби викрали Євгена з готелю у місті Виноградів. На нього вдягли кайдани та відвезли у невідомому напрямку. Цю інформацію дівчина підтвердила у коментарі Суспільному. За її словами, у Хустському ТЦК хлопця принижували, били, знущалися, викрали особисті речі та документи.

У коментарі Суспільному керівник Хустської лікарні Михайло Пристая повідомив, що пацієнт мав травми середньої важкості. 16 березня його забрали з медзакладу рідні.

Речниця Нацполіції в області Ганна Дан у коментарі Суспільному зазначила, що наразі відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Також, за словами речниці, інформація про побиття у присутності поліцейських не відповідає дійсності.

Попередньо відомо, що у Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

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