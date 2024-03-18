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Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ
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Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ

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Ілля Євлаш
Ілля Євлаш. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Майор Ілля Євлаш призначений начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Повітряних сил у Telegram.

Раніше Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.

До цього посаду речника Повітряних сил обіймав Юрій Ігнат. 17 березня стало відомо, що Ігната переводять на інший напрямок.

Юрій Ігнат був на посаді речника Повітряних сил з 2018 року. Суспільне спілкувалося із ним після після авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинули троє українських пілотів. Дивіться та читайте повну версію інтервʼю.

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