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Речника Повітряних Сил Ігната переводять на інший напрямок — Олещук
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Речника Повітряних Сил Ігната переводять на інший напрямок — Олещук

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Речника Повітряних Сил Ігната переводять на інший напрямок — Олещук
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, Київ, 29 серпня 2023 року. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната переводять на інший напрямок.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Ігнат "працюватиме на іншому напрямку не менш успішно", пояснив Олещук.

"Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно", — написав Олещук.

Сам Ігнат своєю чергою подякував Олещуку та медіа, з яким йому довелось працювати.

"За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію., яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці", — написав він у Facebook.

Юрій Ігнат був на посаді речника Повітряних сил з 2018 року. Суспільне спілкувалося із ним після після авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинули троє українських пілотів. Дивіться та читайте повну версію інтервʼю.

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