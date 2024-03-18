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Польща та Німеччина створять бойову групу швидкого реагування
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Польща та Німеччина створять бойову групу швидкого реагування

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Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Міноборони Польщі

Польща та Німеччина у липні створять бойову групу швидкого реагування у складі 5 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соціальній мережі X.

"Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі. З липня наші бойові групи, 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів, будуть готові до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компасу", — написав він.

Також Косіняк-Камиш на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом повідомив, що 26 березня у Варшаві Польща та Німеччина активізують коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", — зазначив міністр.

Раніше Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції "засобів реактивної артилерії великої дальності" для української армії.

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