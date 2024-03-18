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В Івано-Франківську стартували "Дні кіно від ТРО"
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В Івано-Франківську стартували "Дні кіно від ТРО"

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"Дні кіно від ТРО" 18 березня стартували в Івано-Франківську. Протягом двох днів охочим безкоштовно представлять чотири документальні стрічки та один художній фільм про територіальну оборону.

Про це Суспільному розповів співорганізатор показу, військовослужбовець Микола Кобилюк.

З його слів, стрічки знімала команда Служби зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ — ТРО Медіа.

"Це, зокрема, фільм "По той бік миру" про злочини рашистів, які вони здійснили на території Бучанського району. Стрічку знімали безпосередньо після деокупації Київщини, коли українським військам вдалося героїчно відігнати окупанта", — розповідає Микола Кобилюк.

Кінопокази почали зі стрічки "Готові до спротиву. 107 бригада ТРО ЗСУ". У ній йдеться про бойовий шлях Чернівецької територіальної оборони, каже режисер фільму Олександр Ткачук.

"Я прийшов, як командир підрозділу, в 107 бригаду і не знав, що буде такий проєкт. Але оскільки я — режисер, то не міг не знімати. В мене завжди зі собою камера і я починав знімати навчання, злагодження, потім — виїзд у зону бойових дій та бійців на позиціях", — розповідає Олександр Ткачук.

Бійці тероборони
Бійці тероборони. Кадр з фільму про ТРО

Документальний фільм "Сад пам'яті" знімали у Верховинському районі на Івано-Франківщині, каже Микола Кобилюк.

"Фільм про те, як життя загиблих військовослужбовців продовжується після їхньої смерті у деревах. Існує така традиція висаджування дерев у пам'ять про полеглих воїнів. Також там проходять реабілітацію військові після поранень", — розповідає співорганізатор показу, військовослужбовець Микола Кобилюк.

Наразі є три фільми про ТрО, але військовослужбовці планують зняти стрічки про всі бригади територіальної оборони, каже режисер Олександр Ткачук.

"Ми вже працюємо над двома фільмами. Відзняли й зараз монтуємо. Це про Львівську 103 бригаду і Волинську 100 бригаду. Плануємо, звісно, й про Івано-Франківську 102 бригаду. Вона вже фактично з початку війни стоїть на Запорізькому напрямку без ротації, й у них теж дуже багато історій і потужний бойовий шлях", — розповідає Олександр Ткачук.

Виставка фото тероборони
Виставка фото, яку розгорнули під час кінопоказу "Дні кіно від ТРО". Суспільне Івано-Франківськ

Окрім кінопоказів, відвідувачі могли відвідати фотовиставку "Довжиною у війну". Світлини з цієї експозиції були у вісьмох країнах Європи, каже військовий фотограф та співавтор виставки Олег Пальчик.

"Виставка постійно доповнюється і розростається. Ми виїжджаємо кудись на фронт, знімаємо матеріал, приїжджаємо й одразу декілька світлин з цього відрядження друкуємо і додаємо до виставки. На цей час експозиція складається з понад 200 фотокартин. Ми будемо її робити до нашої перемоги. Можливо, і далі працюватимемо теж, додаючи нові матеріали", — розповідає Олег Пальчик.

Кінопокази відбуватимуться у кінотеатрі "Люм'єр" та в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

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