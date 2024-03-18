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Експосадовицю міськради Херсона підозрюють у колабораціонізмі
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Експосадовицю міськради Херсона підозрюють у колабораціонізмі

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Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишній посадовиці Херсонської міської ради.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Під час окупації Херсона 61-річна жінка погодилась співпрацювати з окупантами та сприяти діяльності їх незаконно утвореної установи. Наприкінці червня 2022 року підозрювана добровільно обійняла посаду "начальниці відділку розвитку об'єктів права комунальної власності у військово-цивільній адміністрації", йдеться в повідомленні

Керуючись наданими повноваженнями, підозрювана допомагала у врегулюванні адміністративних питань та створювала позитивний імідж окупаційної влади, повідомили в поліції

Діяльність експосадовиці слідчі кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території. Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомляла, що псевдоправоохоронцю з Чорнобаївки на Херсонщині повідомили про підозру у колабораціонізмі.

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