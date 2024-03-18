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Двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" російські війська вдарили по околицях Прилук
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Двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" російські війська вдарили по околицях Прилук

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Російський літак з ракетами — Суспільне Новини
Російський літак з ракетами на борту. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

У ніч із 16 на 17 березня російські війська завдали ракетного удару двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" по околицях Прилук.

Цю інформацію Суспільному підтвердив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.

Нагадаємо, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що вночі 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по півдню Чернігівщини.

Внаслідок влучання ще однієї невідомої ракети родина з шестирічною дитиною залишилась без житла. Загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим жителям.

На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, що палає.

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