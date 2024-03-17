Вночі 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Внаслідок влучання ще однієї ракети родина з 6-річною дитиною залишилась без житла.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус з посиланням на Повітряні сили України.

За попередньою інформацією, пише Чаус, росіяни цілили ракетами Х-59 по обʼєктах на півдні області.

Також, за повідомленням поліції Чернігівської області, внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району, родина з дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка вижили та не постраждали.

Наслідки влучання російської ракети по житловому будинку. ФОТО: поліція Чернігівської області

Наслідки влучання російської ракети по житловому будинку. ФОТО: поліція Чернігівської області

Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим жителям.

На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з палаючої оселі.

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