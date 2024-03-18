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"Підозра, що підкинули": учні рівненського ліцею знайшли мертву мишу у їдальні
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"Підозра, що підкинули": учні рівненського ліцею знайшли мертву мишу у їдальні

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Учні Рівненського ліцею № 27 зафіксували на відео мертву мишу у їдальні. Це сталося 18 березня, коли прийшли обідати під час перерви. Ролик з мертвою мишею опублікували у місцевих телеграм-каналах. За словами директора ліцею Богдана Харіва, раніше гризунів у навчальному закладі не фіксували. Він припустив, що мишу підкинули.

Про ситуацію він розповів Суспільному.

"Такий інцидент вперше стався у шкільній їдальні, мишу знайшли на перерві. На попередній перерві, коли прибирала прибиральниця, то нічого не було", — зазначив Богдан Харів.

Він повідомив, що у їдальні дотримуються санітарних вимог:

"12-го березня цього року була проведена дератизація. Це отруйні речовини ставляться, розкидаються в їдальні для того, щоб шкідників не було. Шкідників не фіксували. Можуть бути різні версії, у нас підозра, що просто підкинули для сенсації".

Зі слів директора, прибиральниці мертвого гризуна викинули у смітник, а в приміщенні провели генеральне прибирання:

"Посилити контроль за дератизацією. Ще раз оглянути приміщення школи, щоб більше такого не повторювалось".

Начальник міського управління освіти Андрій Мазур повідомив Суспільному, що за цим фактом провели службове розслідування:

"Щодо вологого прибирання – воно в них здійснюється за графіком. Так сталося, що в період між прибиранням, на перерві, там виявили мишу. Я не берусь стверджувати, що це саме за наслідками дератизації, припускаю, що це могло бути. Власне, проведена бесіда вже і з директором, і з підприємицею, яка організовує харчування дітей. Вона підтвердила, що дійсно на харчоблоці вона проводила дератизацію".

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