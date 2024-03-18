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На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив пішоходів, їх госпіталізували
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На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив пішоходів, їх госпіталізували

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ДТП на Рівненщині
. Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив двох людей, які стояли на краю проїзної частини. Пішоходи та водій мотоцикла травмувалися, їх госпіталізували.

Про це 18 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

Повідомлення до поліції про ДТП у селі Селище Сарненського району на вулиці Лесі Українки надійшло від медиків 17 березня орієнтовно о 19:00.

"Слідчий встановив, що 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив наїзд на 19-ти та 22-річного жителів цього ж села, які стояли на краю проїзної частини по ходу руху двоколісного", — розповіла пресофіцерка.

Вона зазначила, що пішоходів та керманича мотоцикла, який був без мотошолома, доставили до лікарні із травмами різного ступеня.

"Відомо, що неповнолітній узяв мотоцикл у знайомого, права керувати транспортним засобом — не мав. У водія відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння", — додала Катерина Загурська.

Правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, встановлюють обставини ДТП. Санкція статті передбачає:

  • штраф від 51 тисяч до 85 тисяч гривень;
  • виправні роботи на строк до двох років;
  • арешт на строк до шести місяців;
  • обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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