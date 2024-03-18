На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив пішоходів, їх госпіталізували

На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив двох людей, які стояли на краю проїзної частини. Пішоходи та водій мотоцикла травмувалися, їх госпіталізували.

Про це 18 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

Повідомлення до поліції про ДТП у селі Селище Сарненського району на вулиці Лесі Українки надійшло від медиків 17 березня орієнтовно о 19:00.

"Слідчий встановив, що 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив наїзд на 19-ти та 22-річного жителів цього ж села, які стояли на краю проїзної частини по ходу руху двоколісного", — розповіла пресофіцерка.

Вона зазначила, що пішоходів та керманича мотоцикла, який був без мотошолома, доставили до лікарні із травмами різного ступеня.

"Відомо, що неповнолітній узяв мотоцикл у знайомого, права керувати транспортним засобом — не мав. У водія відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння", — додала Катерина Загурська.

Правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, встановлюють обставини ДТП. Санкція статті передбачає:

штраф від 51 тисяч до 85 тисяч гривень;

виправні роботи на строк до двох років;

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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