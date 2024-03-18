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На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Ромаш та Володимир Курмаш
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На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Ромаш та Володимир Курмаш

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На війні загинули військові Олександр Ромаш та Володимир Курмаш
. Колаж Суспільне Рівне / Фото: Facebook тергромад

На війні загинули двоє військових з Рівненщини — Олександр Ромаш з Висоцької громади та Володимир Курмаш з Корецької. Чоловіки служили на Харківщині.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Олександр Ромаш

Олександр Ромаш — 1995 року народження, проживав у села Рудня Сарненського району.

Солдат загинув 16 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині.

Про дату прощання у громаді повідомлять згодом.

Володимир Курмаш

Володимир Курмаш житель міста Корець, 1974 року народження.

Молодший сержант загинув у свій день народження — 17 березня під час бойових дій на Харківшині.

Про дату прощання у громаді повідомлять додаковою.

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