На війні загинули військові Олександр Ромаш та Володимир Курмаш

На війні загинули двоє військових з Рівненщини — Олександр Ромаш з Висоцької громади та Володимир Курмаш з Корецької. Чоловіки служили на Харківщині.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Олександр Ромаш
Олександр Ромаш — 1995 року народження, проживав у села Рудня Сарненського району.
Солдат загинув 16 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині.
Про дату прощання у громаді повідомлять згодом.
Володимир Курмаш
Володимир Курмаш житель міста Корець, 1974 року народження.
Молодший сержант загинув у свій день народження — 17 березня під час бойових дій на Харківшині.
Про дату прощання у громаді повідомлять додаковою.
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