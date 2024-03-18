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Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі 5 березня
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Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі 5 березня

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Дронова атака по Одесі 5 березня
Наслідки російської дронової атаки по Одесі 5 березня. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі у ніч 5 березня. Сума склала понад 31 мільйонів гривень.

Про це 18 березня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Унаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі вночі 5 березня були пошкоджені рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Державні інспектори виявили засмічення понад 1,4 тисяч квадратних метрів земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами.

Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків.

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