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У Мінфіні розповіли, чому уряд вирішив скоротити кількість держслужбовців на понад 19 тисяч
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У Мінфіні розповіли, чому уряд вирішив скоротити кількість держслужбовців на понад 19 тисяч

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Мінфін
Будівля Міністерства фінансів України. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство фінансів України ініціювало зміни підходів до умов оплати держслужбовців. Це пов'язано із проблематикою нерівних умов у цій системі. До того ж згідно з рішенням уряду, з 1 квітня цього року кількість штатних посад в системі державних органів скоротиться на 19,3 тисячі.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев під час зустрічі із дипломаткою з економічних питань посольства США Сарою Лонгбрейк, передає пресслужба відомства.

За словами урядовця, проаналізувавши стан оплати праці в державних органах, у Мінфіні побачили, що у деяких органів стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено занадто великі доплати.

"Наприклад, в одному зі структурних підрозділів облдержадміністрації у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тисяч гривень, а надбавка ‒ 620 %, заробітна плата цього працівника зростала автоматично у 6 разів. Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", ‒ пояснив Єрмоличев.

Заступник міністра фінансів також наголосив, що Кабмін прийняв рішення з 1 квітня скоротити вакантні штатні посади в системі держорганів на 19,3 тисячі посад.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла у 2023 році та раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли у відомствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати. Тому уряд виправив таку ситуацію", — сказав Єрмоличев.

На початку лютого у Мінфіні інформували, що станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тисяч людей. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисячі.

У грудні 2023 року уряд схвалив реформу оплати праці держслужбовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії. Одночасно з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій держслужби майже на 20 тисяч.

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