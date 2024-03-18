Майстер Мирон Гуменецький із Львівщини почав будувати човен, який будуть використовувати для реабілітації військових. Він буде зручним для людей, які пересуваються на кріслі колісному: корпус судна низький і дозволяє максимально близько підійти до берега.

Більше Мирон Гуменецький розповів Суспільному.

"Коли будується човен, є три свята: перша закладка кіля, закладається золота монета під кладку щогли й коли спускають на воду. Наше сьогоднішнє свято — це посвята кіля, що є основою човна", — розповідає майстер.

Кіль човна для реабілітації, 18 березня 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

Згодом до кіля прикріплять ребра та обшивку й конструкція стане човном. Такий проєкт судна зазвичай використовують у Франції для вирощування устриць. В Україні його будуть використовувати для реабілітації військовослужбовців і для туризму.

"Нам з дівчатами прийшла ідея, що було б класно реабілітувати військових якимось таким особливим методом. Подумали, що яхтою б було цікаво. Ми задзвонили до Валерія Шміта, кажемо: "Слухай, в нас є така ідея, давай ми військових вивеземо на озеро і походимо трошки на яхтах". Він нас підтримав з радістю і так вийшло, що ми приїхали на озеро Сірка в порт Львів, де, власне, ходили з військовими на яхтах. Їм дуже сподобалося, це було мега задоволення", — каже представниця благодійного фонду Мар'яна Трегуб.

Макет човна для реабілітації, 18 березня 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

Корпус човна буде висотою 50 сантиметрів. Він, за словами майстра, опуститься у воду на 25 сантиметрів. Палуба буде рівною і зручною для пересування на кріслі колісному.

"Принципове питання, в нього форма дозволяє підійти до самого берега. Тут немає самого транця і можна спокійно заїжджати. Тобто човен, який зроблений для інших цілей, абсолютно підходить, власне, для того, для чого ми хочемо його використовувати", — каже Мирон Гуменецький.

Мирон Гуменецький біля кіля й макету судна, 18 березня 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

За словами майстра, човен буде готовий до наступного сезону. Наразі збирають гроші для будівництва. Нещодавно Мирон Гуменецький отримав повістку й планує вступати до лав Збройних Сил, тож керуватиме будівництвом по телефону.

"Останні оці от дні я працював над тим, щоб передати комусь, знайти людину, яка б взялася це тягнути й, відповідно, вміла. Я кого-небудь не питаю, з тих, кого я знаю, хто міг би це робити", — розповідає Мирон.