На Чернігівщині 18 березня попрощалися з трьома військовими Сил оборони України, які загинули в боях на Луганщині та Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Солдат Олексій Бичко народився 6 січня 1982 року. Закінчив середню школу, потім навчався у технікумі електроніки. Після цього вступив до Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка. В ході навчання опанував фах фізика-інженера, працював у Чернігові в електронних фірмах.

На початку повномасштабного вторгнення спершу вивіз родину у безпечне місце, після чого повернувся до міста. Працював волонтером в загоні швидкого реагування Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, а у червні 2022 року долучився до лав ДШВ ЗСУ.

Солдат Олексій Бичко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Брав участь у звільненні Херсонщини, а також обороні Бахмута, де отримав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся до війська у лави ТрО, а у серпні 2023 року вирушив боронити Луганщину на посаді номера обслуги зенітного артилерійського відділення.

Загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

Солдат Ігор Костеров народився 2 липня 1988 року у Броварах на Київщині. Навчався у школі села Новий Биків Бобровицької громади, де і провів дитинство. Вищу освіту здобув у Відкритому міжнародному університеті Розвитку людини "Україна" за напрямом "правознавство".

Проживав у Броварах, працював на підприємствах та в організаціях Києва і Броварів, останнє місце роботи — на логістичних складах в Київській області.

Солдат Ігор Костеров. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

До лав ЗСУ долучився у 2023 році, пройшов навчання та став на захист України на посаді гранатометника стрілецького відділення.

Загинув 27 лютого 2024 року у бою на Харківщині.

Попрощалися з військовим та поховали у селі Новий Биків.

Солдат Сергій Бублій народився 15 березня 1973 року у селі Терехівка Чернігівського району.

Після початку повномасштабної війни долучився до лав оборонців України. Служив на посаді номера обслуги зенітного артилерійського відділення.

Солдат Сергій Бублій. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі села Терехівка.

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