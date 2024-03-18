На Чернігівщині 18 березня попрощалися з трьома військовими Сил оборони України, які загинули в боях на Луганщині та Харківщині.
Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.
Солдат Олексій Бичко народився 6 січня 1982 року. Закінчив середню школу, потім навчався у технікумі електроніки. Після цього вступив до Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка. В ході навчання опанував фах фізика-інженера, працював у Чернігові в електронних фірмах.
На початку повномасштабного вторгнення спершу вивіз родину у безпечне місце, після чого повернувся до міста. Працював волонтером в загоні швидкого реагування Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, а у червні 2022 року долучився до лав ДШВ ЗСУ.
Брав участь у звільненні Херсонщини, а також обороні Бахмута, де отримав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся до війська у лави ТрО, а у серпні 2023 року вирушив боронити Луганщину на посаді номера обслуги зенітного артилерійського відділення.
Загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.
Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".
Солдат Ігор Костеров народився 2 липня 1988 року у Броварах на Київщині. Навчався у школі села Новий Биків Бобровицької громади, де і провів дитинство. Вищу освіту здобув у Відкритому міжнародному університеті Розвитку людини "Україна" за напрямом "правознавство".
Проживав у Броварах, працював на підприємствах та в організаціях Києва і Броварів, останнє місце роботи — на логістичних складах в Київській області.
До лав ЗСУ долучився у 2023 році, пройшов навчання та став на захист України на посаді гранатометника стрілецького відділення.
Загинув 27 лютого 2024 року у бою на Харківщині.
Попрощалися з військовим та поховали у селі Новий Биків.
Солдат Сергій Бублій народився 15 березня 1973 року у селі Терехівка Чернігівського району.
Після початку повномасштабної війни долучився до лав оборонців України. Служив на посаді номера обслуги зенітного артилерійського відділення.
Загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.
Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі села Терехівка.
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