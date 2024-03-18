Вінниця отримала два комплекти для моніторингу якості повітря

Вінниця отримала два комплекти для моніторингу якості атмосферного повітря. Ними підсилять міську мережу.

Про це Суспільному розповів директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Володимир Романенко.

Комплекси оснащені сенсорами радіаційного фону, а завдяки датчикам можна у режимі реального часу відстежувати показники. Інформація з пристроїв надходить на Портал відкритих даних міської територіальної громади. А карта моніторингу якості повітря оновлюється кожних 15 хвилин.

"Станції є різні, таких самих по Вінниці немає. Вони різняться не тільки виробником, але й переліком датчиків. Від ЕкоСіті вже маємо 7 станцій, додатково долучилися проєкти SaveEcoBot та Lun", — розповів нам заступник начальника відділу інформатизації департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Сергій Московко.

Загалом у Вінницькій громаді понад 15 станцій. Серед є як комунальні, так і приватні. Цю кількість Московко назвав недостатньою. Адже, за його словами, чим більше станцій для моніторингу якості повітря — тим краще. Два нових комплекти отримали за сприяння Фонду Східна Європа та фінансуванню зі Швейцарії. Моніторинг стану повітря — складова зобов'язання міської громади працювати відповідно до Європейського Зеленого курсу, сказав Сергій Московко.