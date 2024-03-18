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"Вінниця у коміксах": дітей та молодь міста запрошують взяти участь у мистецькому конкурсі
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"Вінниця у коміксах": дітей та молодь міста запрошують взяти участь у мистецькому конкурсі

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Вінниця вежа
Площа Європейська у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці дітей та молодь до 16 років, зокрема, й з числа внутрішньо переміщених осіб, запрошують взяти участь у мистецькому конкурсі. Потрібно намалювати місто у коміксах. З 18 березня стартував прийом заявок.

Про це повідомили на сайті міськради. Роботи прийматимуть до 5 квітня. Учасники можуть зобразити визначні місця або архітектурні памʼятки Вінниці, розповіді про видатних персоналій з історії Вінниці або вигаданих персонажів, які мандрують його куточками.

Вперше такий конкурс провели минулого року. Складатиметься він з двох етапів-турів. Для участі в першому турі потрібно відправити на електронну адресу [email protected] сканкопію творчої роботи, фотографію автора, анкету учасника і текстовий файл з коротким описом малюнків. У другий тур журі відбере до 10 учасників.

Переможці отримають дипломи, друковані примірники збірки коміксів, сертифікати на безкоштовні екскурсії від КП "Офіс туризму Вінниці", а також призи від партнерів мистецького конкурсу.

Більше дізнатися про умови та критерії оцінювання робіт, а також побачити зразок анкети учасника можна за посиланням: http://surl.li/rnuxn

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