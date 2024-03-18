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80-річна жінка померла від внутрішньої кровотечі: на Львівщині судитимуть двох лікарів
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80-річна жінка померла від внутрішньої кровотечі: на Львівщині судитимуть двох лікарів

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80-річна жінка померла від внутрішньої кровотечі: на Львівщині судитимуть двох лікарів
. Фото ілюстративне: Скакодуб Андрій /УНІАН

На Львівщині двом лікарям оголосили про підозру в неналежному виконанні обов'язків. Після огляду і рентген-дослідження медики відпустили 80-річну жінку, яка поступила після ДТП, додому. Того ж дня вона померла від внутрішньої кровотечі.

Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, випадок трапився у одній з центральних районних лікарень області.

За даними правоохоронців, 14 грудня 2022 року водій легковика збив 80-річну жінку. Після цього відвіз її до лікарні. Жінка поступила у медзаклад о 18:10. Терапевт приймального відділення та черговий хірург провели огляд пацієнтки. За його результатами призначили та провели їй лише рентгенографію кісток тазу. Втім, кістково-травматичних змін не виявили.

"Незважаючи на скарги жінки про погане самопочуття, повноцінного обстеження, яке б давало змогу об’єктивно оцінити характер травм останньої, у лікарні не провели та відпустили її з медичного закладу додому. Через кілька годин від моменту первинного обстеження жінку повторно доставили в лікарню з внутрішньою кровотечою. Однак врятувати її не вдалось", — йдеться у повідомленні.

Жінка померла за дві з половиною години після обстеження. Реанімаційні заходи виявились безуспішними.

Медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками, яке спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). За даними поліції, їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

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