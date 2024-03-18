У Запоріжжі відкрили фотовиставку до роковин трагедії Маріупольського драмтеатру

У Запоріжжі відкрили фотовиставку до других роковин трагедії Маріупольського драматичного театру. На виставці представлено близько 50 світлин, що висвітлюють історію театру.

На відкритті побували кореспонденти Суспільного.

Переселенець із Маріуполя Дмитро Тарасенко, який також прийшов на відкриття виставки, згадує події 16 березня 2022 року:

Переселенець із Маріуполя Дмитро Тарасенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Це вже знищений Драмтеатр, приблизно так він і виглядав, як я проїжджав повз нього. Я об'їжджав з бокової сторони, було видно, як тут бігали люди, які вибігали з Драмтеатру".

Фото знищеного Маріупольського драмтеатру, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Дмитро пробув в окупації півтора місяця:

“Був момент, коли прям переді мною пролетів снаряд, я не знаю, що то було, але дуже страшно було тоді. Коли я побачив зруйнований Драмтеатр, я заплакав дуже сильно. Але в той момент, я не міг цього усвідомити повністю, що це сталося. В мене досі відчуття, що коли я повернуся у Маріуполь, він буде таким же”.

Міські жителі Маріуполя всередині драмтеатру на фото, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Міські жителі Маріуполя біля драмтеатру на фото, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Драмтеатр був для маріупольців хабом, де вони могли знайти прихисток, розповідає переселенка із Маріуполя Олена Романова:

Переселенка із Маріуполя Олена Романова. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Там були бомбосховища і люди, які жили поруч із цим Драмтеатром, вони приходили туди, щоб сховатися. Люди збиралися, щоб якось вижити. Тому що води не було, їжі не було, все потрібно було діставати”.

Фото знищеного Маріупольського драмтеатру, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Без світла, зв'язку, тепла та під щоденними ракетними ударами доводилося виживати і Олені Романовій:

“Ми вже з чоловіком не ховалися, щоб якщо що, щоб одразу. Щоб не було ось цих моментів, щоб тебе з-під завалів не витягували. Це дуже важкі спогади”.

Фото знищеного Маріупольського драмтеатру, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка працюватиме до 30 березня з понеділка по суботу з 10:00 до 17:00 у Запорізькій міській центральній бібліотеці.

Фото знищеного Маріупольського драмтеатру, представлене на виставці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про авіаудар армії РФ по драмтеатру у Маріуполі 16 березня 2022 року

Росіяни 16 березня знищили маріупольський драмтеатр, де ховалися сотні людей і де видимими з неба літерами було написано "ДЕТИ".

Тоді, за даними Донецької обласної прокуратури там перебували більше тисячі людей, 600 загинули, 400 були поранені. Проте точну кількість загиблих наразі встановити неможливо, бо місто окуповане.

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