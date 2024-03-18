На Рівненщині правоохоронці викрили канал постачання наркотиків у СІЗО

Правоохоронці викрили "смотрящого" за слідчим ізолятором, який організував канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО. За даними слідства, до угрупування він залучив інших чоловіків, які перебувають під слідством. Операція з ліквідації тюремного наркобізнесу відбувалася у два етапи.

Про це 18 березня повідомили у Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, канал постачання наркотиків до Рівненського СІЗО організував 40-річний так званий смотрящий за слідчим ізолятором. До наркобізнесу він залучив 38-річного чоловіка, якого затримали за скоєння тяжких злочинів, він був учасником бунтів. До угрупування входили ще декілька чоловіків, які перебувають у СІЗО та двох людей на волі, які передавали наркотики.

"Останні скуповували наркотичні засоби, формували пакунки та здійснювали "перекиди" безпосередньо на територію установи. Після отримання пакунків кримінальний авторитет та його довірена особа розподіляли наркотики серед засуджених. Підтримуючи злочинні традиції, вказані особи віддавали частину отриманих від злочинної діяльності коштів у так званий "общак". Решта розподілялася лідером угруповання між учасниками організованої злочинної групи", — повідомили у пресслужбі.

За даними слідства, у вересні 2023 року поліцейські перекрили канал надходження наркотиків до Рівненського СІЗО. Також вони провели 12 обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки та "чорнові" записи.

13 березня 2024 року правоохоронці провели другий етап операції та викрили усіх учасників угруповання.

Як повідомила речниця прокуратури в Рівненській області Оксана Жужельська, організатор угрупування — двічі судимий 40-річний лучанин, який перебуває під вартою в слідчому ізоляторі за незаконний обіг наркотиків.

"Втім, на шлях виправлення чоловік не став, а навпаки — вирішив продовжити знайому справу. Він, використовуючи свої лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до "злодійських понять" отримав статус так званого "смотрящого" за установою попереднього ув’язнення", — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також в організації наркобізнесу за ґратами. Санкція статтей передбачає позбавлення волі від дев'яти до 15 років. Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Організація наркотрафіку до СІЗО: поліцейські викрили учасників ОЗГ на чолі з "смотрящим"

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