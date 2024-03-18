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У Кропивницькому продають різноколірні шкарпетки на підтримку людей із синдромом Дауна
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У Кропивницькому продають різноколірні шкарпетки на підтримку людей із синдромом Дауна

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У Кропивницькому продають різноколірні шкарпетки на підтримку людей із синдромом Дауна. Роблять це в рамках всесвітньої акції "Lots Of Socks" – "Багато шкарпеток".

Продаючи шкарпетки різного кольору в центрі реабілітації дітей з інвалідністю, інформують про людей із синдромом Дауна, розповіла Суспільному ініціаторка акції у Кропивницькому, голова громадської організації "Серце матері" Людмила Шукрута. Продаватимуть до 21 березня, Міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Шкарпетки різного кольору пропонують, щоб показати відмінність таких людей від інших.

"У здорової людини – 46 хромосом, а у людей із синдромом Дауна – 47. Тому ціна шкарпеток – 47 гривень".

Співорганізаторка акції Олена Ковальова сказала, що для продажу замовили дві сотні шкарпеток.

"Захід покликаний нагадати людству, що серед нас є такі люди, що не треба їх боятися, цуратися. В жодному разі не треба тікати, переходити на інший бік вулиці, коли бачите таку людину. Необхідно саме 21 березня одягнути різноколірні шкарпетки, зробити фотографію й викласти в соціальних мережах з гештегом #LOTS_of_SOCKS. Це міжнародний гештег".
У Кропивницькому продають різноколірні шкарпетки на підтримку людей із синдромом Дауна
Вартість пари акційних шкарпеток — 47 гривень, бо у людей із синдромом Дауна 47 замість 46 хромосом. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами учасниці акції Інни Жолобової, 21 березня кольорові шкарпетки чи одну шкарпетку пропонують одягнути, чи причепити на одяг.

"Щоб кожен сам собі нагадав, як це – бути інакшою людиною".

Діти із синдромом Дауна розвиваються повільніше та вони здатні навчатися та освоїти професію, сказала кропивничанка Віта Романова. Її син Андрій, зі слів жінки, любить грати у футбол і теніс.

Отримані з продажу шкарпеток гроші витратять на пошиття ортопедичних подушок, сказала Олена Ковальова.

"Ми їх почали виготовляти на базі нашого Центру. Собівартість однієї подушки – 130-150 гривень".

Подушки передадуть у лікарні для поранених військових.

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