На Полтавщині уродженець Луганської області у березні цього року вперше отримав паспорт громадянина України. Зібрати усі необхідні документи та їх оформити допомогли представники благодійного фонду "Право на захист".

Про це Суспільному розповіла адвокатка напряму допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист" Вікторія Шарова.

За її словами, 35-річний чоловік, який ніколи не мав жодного паспорта, звернувся до благодійного фонду за допомогою, розповіла Вікторія Шарова. Спочатку встановили факт його постійного місця проживання на території України, а потім збирали дані із серпня 1991 року.

"Чоловік проживав у Луганській області. Потім в Сєвєродонецьку. У нас є офіс фонду в Донецькій області. Він туди за допомогою звернувся ще 2021 року. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він евакуювався на Полтавщину у село Солониця Кременчуцького району. Потім він ще раз звернувся до нас, і ми почали роботу".

Коли йому було 16 років, він не подав заявку на виготовлення документа через сімейні обставини, додала представниця благодійного фонду.

"Паспорта у чоловіка не було, тому що він рано почав працювати. Батьки були ромської національності, мали складне життя. Хлопці (чоловік має рідного брата та дві сестри - ред.) почали рано працювати на полях. Він дуже гарний тракторист, майстер своєї справи. А коли після 16 років ти звертаєшся за виготовленням паспорта, стикаєшся із низкою проблем. У тому числі і бюрократичних. Грошей на платного адвоката немає. Через відсутність паспорта деякі документи не можеш зробити. А отримати достатній юридичний супровід, щоб отримати паспорт, у нього не було можливості".

Правову допомогу чоловіку надали безплатно.

"Ми відновили свідоцтво про народження. Зібрали документи, що підтверджують надану інформацію. Із евакуйованої школи, де навчався чоловік, взяли виписку про навчання. Потім ми звернулися до міграційної служби. Ми мали встановити факти його проживання у підлітковому віці на території України, встановити його особу, бо в нього не було жодного документу із фотозображенням. Знайшли його сусідів, які в суді підтвердили його особу і місце проживання на території України".

За словами Вікторії Шарової, усі документи надіслали у міграційну службу на початку лютого. А у березні чоловіку виготовили та надіслали перший у житті паспорт громадянина України.

Паспорт громадянина України — це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Кожен громадянин, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

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