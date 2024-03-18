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Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Індонезії: про що говорили
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Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Індонезії: про що говорили

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Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Індонезії: про що говорили
. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 18 березня провів телефонну розмову з очільником Індонезії Прабово Субіанто.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський привітав колегу з перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

"У 2022 році я представив Формулу миру — реальний шлях до справедливого миру — саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", — зазначив президент.

Глава держави запросив Індонезію приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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