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США можуть розглянути проєкти допомоги Україні та конфіскацію активів РФ одним пакетом — Малюська
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США можуть розглянути проєкти допомоги Україні та конфіскацію активів РФ одним пакетом — Малюська

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Денис Малюська, допомога від США
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: УНІАН

Конгресмени США можуть розглянути всі проєкти допомоги Україні, зокрема, і конфіскацію російських активів у США одним пакетом.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, американські законодавці та представники виконавчої влади "мають на порядку денному" законопроєкти щодо конфіскації російських активів.

"Вони підтвердили, що існує ймовірність того, що проєкти про військову та фінансову допомогу Україні, а також конфіскацію російських активів можуть рухатися одним пакетом", — сказав Малюська.

Він не виключив, що розгляд і голосування можуть початися вже на наступному тижні, якщо буде знайдено компроміс по "технічних деталях".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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