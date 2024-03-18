Один місяць бойових дій — це три роки роботи саперам, щоб розмінувати забруднену територію. Такі дані Суспільному озвучив начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області Михайло Ільєв. За два роки повномасштабного вторгнення кількість саперів в регіоні зросла в чотири рази, їм вдалося обстежити понад шість тисяч квадратних кілометрів території Чернігівщини. В Україні сьогодні працює 3 500 саперів, що здійснюють розмінування територій, розповідає заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. Скільки земель планують обстежити у 2024 році і звільнити для подальшого використання.

Територія лісу в селі Мажугівка, що за 20 кілометрів від Чернігова, огороджена попереджувальною стрічкою. Скрізь таблички з написом "міни". Із 200 гектарів, які необхідно було обстежити, сапери пройшли 170. Землі, які залишилися, це ліс.

Розмінування Чернігівщини. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Максимально перевіряється кожен сантиметр землі, щоб після завершення робіт, не було потім різноманітних фатальних випадків, надзвичайної ситуації на даній території. Позначаються, що є небезпека, можуть бути міни. А міни включають в себе: протипіхотні, протитанкові міни, різноманітні розтяжки, а ще після ворога лишилося багато різноманітних складів з боєкомплектами, це можуть бути артилерійські боєприпаси, набої до стрілецької зброї", — каже начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС Михайло Ільєв.

Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС Михайло Ільєв. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ільєв каже, через два роки після повномасштабного вторгнення майже 7,9 тисячі квадратних кілометрів на Чернігівщині досі лишаються необстеженими. За цей час сапери перевірили майже сім тисяч.

"Один місяць бойових дій – це три роки розмінування, тому що як ми бачили на території Чернігівщини, що всього місяць побула активна фаза бойових дій і великою силою піротехнічних підрозділів на даний час не вся територія перевірена".

Розмінування Чернігівщини. ФОТО: Суспільне Чернігів

Розпочинали процес розміновування Чернігівщини 19 саперів, сьогодні в штаті 74. Це в чотири рази більше, ніж у березні 2022 року. Загалом в Україні їх 3 500, говорить заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний. За мету міністерство ставить собі очистити 80% території за 10 років.

"Тільки за минулий рік Україна повернула до експлуатації 18 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, 10 частину від тих територій, які мали проблематику повернула. Коли ми говоримо про доступну небезпечну територію, то треба розуміти, що частина цієї території є реально забрудненою, це поля, зона бойових дій, і так далі. І є частина, яка не забруднена, але там був ворог, ми розуміємо, що там відбувалося і там треба обстежити і встановити безпеку або статус небезпеки на цій території".

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний. ФОТО: Суспільне Чернігів

Щоб пришвидшити процес розмінування територій також використовують механізовані машини. 15 хвилин роботи техніки замінює півдня роботи саперів.

Механізовані машини для розмінування (архів). ФОТО: Суспільне Чернігів

Начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік, каже:

"Оскільки при ручному розмінуванні людина заходить в мінне поле, і там треба покладатися на знання, а при механізованому — оператор стає за 50 метрів від машини як мінімум, а інші люди 200-250 метрів, а коли вже під машиною відбувається вибух, то для людини він вже не відчутний".

Начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік. ФОТО: Суспільне Чернігів

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний додає:

"З такою проблематикою не стикалися з часів Другої Світової війни. Про машини механізованого розмінування — в нас їх є біля 60. До кінця 2025 року в нас є зобов'язання з донорами, буде поставлено понад 150 машин, а такої кількості машин для розмінування немає ніде у світі. Але чи достатньо цього Україні, вочевидь, що ні. А скільки треба, ніхто не знає".

Механізовані машини для розмінування (архів). ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами заступника міністра економіки, у лютому 2024 року Міноборони схвалило проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності на 10 років.

"Це зменшити вплив цих вибухонебезпечних предметів на життя і життєдіяльність населення України. І чому це перший наскрізний пункт, тому що нам важливо бути відвертими з громадянами України, неможливо знайти все і знищити все, особливо в перспективі 10 років., щоб люди не ходили куди не треба і гриби не є критичним продуктом у продовольчому кошику".

Також розміновувати території допомагають собаки, зокрема пес Патрон.

"Патрон постійно працює, а собаки, які постійно займаються в них дуже розвинений нюх, їх постійно треба вдосконалювати. Вони приходять і за допомогою свого чутливого нюху, вони вже шукають певну вибухівку і після того дають певні сигнали, а надалі вже працює сапер", — каже начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області Михайло Ільєв.

Пес Патрон. ФОТО: Суспільне Чернігів

Саме собаки допомагають рятувальникам обстежити ті ділянки, де зробити це за допомогою металодетектора неможливо, говорить Михайло Ільєв. Особливо це стосуються обстеження житлових будівель. Від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині сапери знешкодили понад 52 тисячі вибухонебезпечних предметів, загалом по Україні майже півмільйона.

Розмінування (архів). ФОТО: Суспільне Чернігів

200 тисяч гектарів землі вже цього року мають знову запрацювати на економіку України. Паралельно планують запустити програму підтримки для фермерів, чиї землі лишаються замінованими.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.