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"Не можна їсти один одного": священник ПЦУ з Рівного розповів про важливість та суть Великого посту
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"Не можна їсти один одного": священник ПЦУ з Рівного розповів про важливість та суть Великого посту

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Великий піст у християн східного обряду розпочався 18 березня. Він є одним з найсуворіших і найтриваліших. Великий піст триватиме до Великодня. День Христового Воскресіння у 2024 році припадає на 5 травня.

Про Великий піст, в чому його суть та важливість в етері "Суспільне. Студія" 18 березня розповів священник Свято-Покровського собору ПЦУ, проректор Рівненської духовної семінарії, протоієрей Петро Мартинюк.

Він зазначив, що у церковних уставах перелічена велика кількість продуктів, які не можна вживати у Великий піст. При цьому зауважив, що більшість суворих заборон стосується монастирів, а для парафіян важливо насамперед постити душею:

“Постити потрібно розумно та з користю як для душі, так і для тіла. Не потрібно відмовляти від їжі й тим самими нести собі шкоду для здоров’я. Піст потрібен, аби відмежуватися від гріха. І варто пам’ятати, що постити мають наші очі, вуха, наші вуста".

Великий піст є найтривалішим та найсуворішим у православ'ї. Зі слів Петра Мартинюка, є послаблення на свята щодо вживання їжі. Зокрема, у день Благовіщення, яке після переходу на новоюліанський календар, припадає на 25 березня, та Вербну неділю, останню перед Великоднем. А останні сім днів посту, які називають страсним тижнем, є особливими:

“Цей тиждень ніби стоїть окремо від “Великого посту”. Бо в цей час ми перебуваємо в передчутті Паски Господньої, але й згадуємо про хресні страждання спасителя”.

Петро Мартинюк наголосив, що у час посту також важливо приділяти більше часу для рідних та молитви:

“Є здавна відомий вислів: «В піст не можна їсти один одного». Я думаю з цього варто починати. Не сидіть в соцмережах, відкладіть телефони й поспілкуйтесь з дітьми, батьками, а потім спільно помоліться”.

Завершиться Великий піст 5 травня. Саме на цей день у 2024 році припадає Великдень у християн східного обряду.

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