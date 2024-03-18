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Вінниця в кольорі: у закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших фотографій міста
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Вінниця в кольорі: у закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших фотографій міста

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Вінниця в кольорі: у закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших фотографій міста
. На фото, ймовірно, найдавніша кольорова фотографія Вінниці. Фото: PIXPAST

У закордонному архіві віднайшли одну з найдавніших кольорових фотографій Вінниці. Світлина зроблена на початку Другої світової війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий краєзнавець Вадим Постернак.

На знімку можна побачити будівлю колишнього народного дому, який колись розташовувався на розі сучасних вулиць Брацлавської та Коцюбинського. Нині на цьому місці стоїть будівельний коледж.

Перед війною ця споруда була відома була як кінотеатр "КІМ", про що свідчить його вивіска, яку можна розгледіти на фото.

Дата створення знімка – липень 1941 року, перший день, коли німецькі війська перетнули Буг і захопили лівобережну частину Вінниці.

Оригінал світлини знаходиться в ірландського колекціонера Іена Спрінга, який спеціалізується на збиранні кольорових архівних фотографій часів Другої світової війни.

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