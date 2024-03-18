КМДА підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підключило Київську міську державну адміністрацію до Єдиного порталу повідомлень викривачів. На цій платформі українці можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали.

Про це йдеться на офіційному портаплі Києва.

Зазначається, що відповідальним за внесення інформації до порталу визначено департамент з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Єдиний портал повідомлень викривачів — це захищена система, через яку можна швидко подати повідомлення про корупцію, контролювати стан і результати його розгляду.

"Цей інструмент створено з метою безпечного та конфіденційного каналу для викривачів. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації. Також портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Єдиний портлал повідомлень викривачів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня 2023 року запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати. Викривачі корупції можуть претендувати на 10% винагороди від розміру виявленого корупційного правопорушення, але не кожен можу набути статус викривача.

Портал пропонує вибір – анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Кожному гарантується право на конфіденційність. Якщо людина здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Людина вважається викривачем, якщо дотримані наступні умови:

повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

Раніше НАЗК відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів.