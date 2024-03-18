Справу з обвинувачення помічника священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору продовжують розглядати. Сьогодні, 18 березня, на чергове судове засідання не з'явився адвокат обвинуваченого і засідання перенесли.

Про це Суспільне Хмельницький розповів головуючий суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький.

Володимир Навроцький озвучив на засіданні клопотання адвоката обвинуваченого Романа Косюка: "Повідомляю суд про те, що я не зможу прибути та взяти участь у судовому засіданні у вказаній справі у зв’язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні. Дата та час якого були визначені судом без узгодження зі мною так, як з адвокатом. Оскільки обвинувачений перебуває в зоні бойових дій і для прибуття до суду змушений брати короткострокову відпустку".

Прокурор Віталій Гринчук та адвокат потерпілого Дмитро Зеленюк кажуть: продовжувати розгляд справи без захисника обвинуваченого не можна. За словами представника Артура Ананьєва, справу розглядають майже впродовж року у зв’язку з великою завантаженістю судової системи, жодна зі сторін не намагається затягнути процес, і справа йде до завершення.

"Всі докази в даній справі вже досліджені й фактично залишилось лише допитати обвинуваченого. Я прогнозів не буду давати, однак, в цій справі залишилось не так багато дій зробити. Я думаю, що декілька засідань, і маємо виходити на вирок", — сказав Дмитро Зеленюк.

За словами адвоката, потерпілий Артур Ананьєв зараз служить в Збройних силах України, тому з’являтися в суд не може. Сьогодні мало б бути 15 судове засідання від травня 2023 року. Наступне судове засідання відбудеться 24 квітні 2024 року.

Що відомо у справі сутички між колишнім військовим та хмельницьким священнослужителем

Другого квітня у соцмережах з'явилось відео, в описі до якого було зазначено, що у Хмельницькому священники УПЦ (МП) у церкві побили військового. У поліції за фактом подій, зафіксованих на відео, відкрили кримінальне провадження. А патрульна поліція на місці події склала протокол про адміністративне правопорушення.

Згодом колишній військовий Артур Ананьєв написав заяву до поліції з приводу побиття у Хмельницькому соборі. Полія відкрила провадження та оголосила іподиякону Ігорю Слободяну підозру в нанесенні Ананьєву легких тілесних ушкоджень, що є кримінальним проступком згідно з чинним законодавством.

Поки колишній військовий Артур Ананьєв перебував на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні, куди його поклали після сутички із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку, поліція оголосила Ігоря Слободяна у розшук.

20 квітня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання помічнику священника Свято-Покровського кафедрального собору Ігорю Слободяну. У судове засідання Ігор Слободян, якого поліція оголошувала у розшук, прийшов сам. Слідчий та прокурор вимагали взяти підозрюваного у нанесенні легких тілесних ушкоджень колишньому військовому Артуру Ананьєву під варту. Захист наполягав на тому, що боєць перешкоджав здійсненню релігійного обряду і Ігор Слободян, розцінивши дії Ананьєва як правопорушення, намагався його зупинити.

17 травня у Хмельницькому міськрайонному суді відбулось підготовче судове засідання у справі сутички. На ньому адвокат Ігоря Слободяна Роман Косюк наголошував, що його підзахисний перешкоджав Артуру Ананьєву здійснювати злочин, передбачений статтею 180 Кримінального кодексу України — перешкоджання здійсненню релігійного обряду. А потерпілий Артур Ананьєв після суду сказав, що він не наполягатиме на кримінальному покаранні Ігоря Слободяна, але вимагатиме від нього моральну шкоду, яку він планує передати на потреби бійців ЗСУ.

7 червня під час судового засідання у Хмельницькому міськрайонному суді захисник потерпілого Артура Ананьєва заявив цивільний позов до Ігоря Слободяна на суму 237 тисяч гривень. Суд прийняв його до розгляду. Також суд виніс ухвалу щодо продовження запобіжного заходу Ігорю Слободяну у вигляді особистого зобов'язання до 5 серпня цього року.

24 липня відбулося чергове судове засідання. Тоді суд перейшов до дослідження письмових доказів, зібраних під час досудового розслідування.

2 листопада у Хмельницькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання, де заслухали свідків та розглянули докази у справі.

27 лютого мало відбутись судове засідання. Артура Ананьєва на засіданні не було, він у війську, його інтереси представляють захисники. Один із трьох його адвокатів — Дмитро Півень, який доєднався до засідання онлайн — клопотав про перенесення розгляду справи, оскільки ніхто з захисників потерпілого наразі не може фізично перебувати в хмельницькому суді. Суддя Володимир Навроцький за згодою всіх сторін виніс рішення: розгляд справи перенести.

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