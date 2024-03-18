На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме

Три ландшафтні заказники створили у Березівському, Ізмаїльському та Одеському районах області.

Про це 17 березня під час брифінгу в Одеській ОВА розповіла Наталя Шевченко, начальниця відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації.

Згідно з рішенням, прийнятим на черговому засіданні сесії Одеської обласної ради, природно-заповідний фонд області поповнився наступними ландшафтними заказниками місцевого значення:

"Чигринська балка" із загальною площею 579,18 га на території Раухівської селищної ради Березівського району;

"Схили до Лунга" з орієнтовною площею 11,2134 га на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району;

"Коло глея" з орієнтовною площею 45 га на території Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району.

Таким чином природно-заповідний фонд Одеської області збільшився на площу понад 635 га, що підвищило загальний відсоток заповідності до 5,01 %, зазначили в ОВА.

Клопотання про створення нових заказників подала ГО "Українська природоохоронна група". За словами Наталі Шевченко, на цих територіях присутні природні оселища, які охороняються Бернською конвенцією, а також виявлені рослини та тварини, що перебувають під охороною Червоної книги України.

"Ці обʼєкти створені без вилучення територій у землевласників та землекористувачів, без створення спеціальної адміністрації для їх управління, і обовʼязок щодо охорони та використання покладений на органи місцевого самоврядування, тобто вони залишаються у веденні громад", — зазначила представниця департаменту.

На території заказників планують розвивати екологічний та водний туризм, любительське рибальство, проводити екскурсії школярам та дорослим тощо.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області