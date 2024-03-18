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На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме
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На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме

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На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме
Природа. Фото ілюстративне: pexels.com

Три ландшафтні заказники створили у Березівському, Ізмаїльському та Одеському районах області.

Про це 17 березня під час брифінгу в Одеській ОВА розповіла Наталя Шевченко, начальниця відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації.

Згідно з рішенням, прийнятим на черговому засіданні сесії Одеської обласної ради, природно-заповідний фонд області поповнився наступними ландшафтними заказниками місцевого значення:

  • "Чигринська балка" із загальною площею 579,18 га на території Раухівської селищної ради Березівського району;
  • "Схили до Лунга" з орієнтовною площею 11,2134 га на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району;
  • "Коло глея" з орієнтовною площею 45 га на території Овідіопольської селищної територіальної громади Одеського району.

Таким чином природно-заповідний фонд Одеської області збільшився на площу понад 635 га, що підвищило загальний відсоток заповідності до 5,01 %, зазначили в ОВА.

Клопотання про створення нових заказників подала ГО "Українська природоохоронна група". За словами Наталі Шевченко, на цих територіях присутні природні оселища, які охороняються Бернською конвенцієюБернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі — багатостороння угода у сфері довкілля; міжнародно-правовий документ, ухвалений під егідою Ради Європи в м. Берні (Швейцарія) 19.09.1979, набув чинності 01.06.1982, ратифікований Україною 29.10.1996., а також виявлені рослини та тварини, що перебувають під охороною Червоної книги УкраїниЧервона книга України — офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження..

"Ці обʼєкти створені без вилучення територій у землевласників та землекористувачів, без створення спеціальної адміністрації для їх управління, і обовʼязок щодо охорони та використання покладений на органи місцевого самоврядування, тобто вони залишаються у веденні громад", — зазначила представниця департаменту.

На території заказників планують розвивати екологічний та водний туризм, любительське рибальство, проводити екскурсії школярам та дорослим тощо.

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