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Після нічної атаки з боку РФ на Полтавщині знаходять уламки БпЛА: що робити місцевим жителям
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Після нічної атаки з боку РФ на Полтавщині знаходять уламки БпЛА: що робити місцевим жителям

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Куди звертатися, якщо знайшли уламки дрона: поради полтавської рятувальниці
Зображення ілюстративне. Сайт ГУНП у Полтавській області

У Кременчуцькому районі місцеві жителі знайшли уламки безпілотних літальних апаратів, які вночі випустила російська армія. Що робити у такому випадку ― у матеріалі Суспільного.

Про знайдені уламки БпЛА станом на ранок 18 березня жителі Полтавщини повідомили у поліцію двічі. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, після повідомлень на місце виїжджають правоохоронці, додатково обстежують територію, а також проводять необхідні слідчі дії. Після цього за потреби уламки зможуть передати на безпечну утилізацію.

Що робити, коли знайшли уламок БпЛА

Правила поводження зі знайденими уламками стандартні для всіх ситуацій, розповіла Суспільному речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко.

"Це може бути не просто осколок, це може бути бойова частина або уламок бойової частини. Не підходити, бо це може бути небезпечно", ― сказала речниця.

За її словами, треба одразу зателефонувати у поліцію чи рятувальникам. Працівники цих служб зможуть забрати небезпечні предмети після обстеження, аби вони нікому не нашкодили.

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