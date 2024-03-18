Вибухи на Полтавщині 18 березня 2024: що відомо

У Полтавській області у ніч на 18 березня лунали вибухи. Регіон атакувала армія РФ.

На Полтавщину вночі російські військові випустили БпЛА. Через це було чутно звуки вибухів у Кременчуцькому районі. Також вони лунали із території сусідніх областей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його даними, постраждалих та руйнувань інфраструктури через атаку не було.

Повітряна тривога у ніч із 17 на 18 березня на Полтавщині тривала понад 2,5 години. У цей час кореспондентка Суспільного кілька разів повідомила про звуки вибухів у Кременчуцькій громаді.

За даними з офіційного Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ, Полтавщину атакували БпЛА типу "Shahed―136/131". Загалом таких безпілотників за ніч в Україні збили 17. Окрім Полтавщини, це зробили у межах Київської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

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