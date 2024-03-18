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На Львівщині 18 березня попрощаються із трьома військовими
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На Львівщині 18 березня попрощаються із трьома військовими

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На Львівщині 18 березня попрощаються із трьома військовими
. Фото ілюстративне: Роман Балук/пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 18 березня, на Львівщині відбудеться прощання із трьома захисниками України. Олександр Кожушко, Тарас Сорока "Птаха" та Володимир Муляр загинули у бою з військами РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Олександр Кожушко — житель міста Рава-Руська. Військовий від початку повномасштабної війни став на захист України. Загинув 1 квітня 2022 року в районі Попасної Сєвєродонецького району Луганської області. Захиснику було 26 років.

Олександр Кожушко
Олександр Кожушко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Тарас Сорока "Птаха" — львів’янин. Захисник виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 7 прикордонного Карпатського загону. Із початком повномасштабного вторгнення боронив країну в лавах 125 окремої бригади тероборони. Спершу воював на Сумщині та Харківщині, а в 2023 році виконував бойові завдання у "гарячих точках" Луганщини та Донеччини, зокрема, у Бахмуті. Чоловік загинув 27 березня 2023 року. Йому було 48 років.

Тарас Сорока
Тарас Сорока. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Володимир Муляр — мешканець села Міженець Добромильської громади. Чоловік був бойовим медиком аеромобільного взводу військової частини А2120. Військовослужбовець загинув 13 березня 2024 року біля Білогорівки Луганської області.

Володимир Муляр
Володимир Муляр. Фото: пресслужба Львівської ОВА

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