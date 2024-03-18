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Росіяни обстріляли чотири прикордонні села на Чернігівщині
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Росіяни обстріляли чотири прикордонні села на Чернігівщині

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Росіяни обстріляли чотири прикордонні села на Чернігівщині
. ФОТО: Суспільне Чернігів

За добу 17 березня російські війська обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Вибухи пролунали у напрямку чотирьох сіл, це приходи з мінометів та FPV-дронів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада:

по околицях села Грем'яч — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Семенівська громада:

по околицях села Блешня — чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Сновська громада:

  • по селу Єліне — 14 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
  • по селу Клюси — шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та п'ять приходів, ймовірно, FPV-дрони.

Нагадаємо, за добу 16 березня російські війська атакували три прикордонні громади Чернігівщини з: мінометів, ствольної артилерії, безпілотників, реактивної системи залпового вогню та станкового автоматичного гранатомета.

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