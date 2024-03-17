За добу 16 березня російські війська атакували три прикордонні громади Чернігівщини з: мінометів, ствольної артилерії, безпілотників, реактивної системи залпового вогню та станкового автоматичного гранатомета.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- Три приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм, в напрямку села Грем’яч.
- Три приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в напрямку села Михальчина Слобода.
- Один прихід, скидання вибухового пристрою з БпЛА, в напрямку села Бучки.
- 10 приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм, в напрямку села Грем’яч.
Семенівська громада:
13 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в напрямку села Леонівка.
Сновська громада:
- Шість приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в напрямку села Єліне.
- 10 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в напрямку села Клюси.
- П'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в напрямку села Хрінівка
- 10 приходів, ймовірно з РСЗВ в напрямку села Єліне.
- 18 приходів, ймовірно з АГС, в напрямку села Клюси.
Нагадаємо, за вночі 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Внаслідок влучання ракети родина з 6-річною дитиною залишилась без житла.
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