Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодної легітимності в "імітації виборів президента Росії немає та бути не може".

Про це глава держави сказав під час свого звернення 17 березня.

"Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради "довічної влади Путіна" — має бути справедлива відплата.

"Він (Путін — ред.) боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", — сказав Зеленський.

Також під час звернення президент подякував за військову допомогу, яку партнери України надали цього тижня.

"США – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх. Данія – дякую за черговий, уже 16-й пакет оборонної допомоги, за артилерію, якої ми потребуємо. Німеччина – дякую за щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей. Дякую всім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України", — сказав він.

Зеленський окремо подякував Греції за "чітке розуміння загроз усім у Європі" й Канаді за приєднання до "коаліції дронів".

"Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни не далекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів. Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", — сказав глава України.