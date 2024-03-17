На Чернігівщині попрощалися з чотирма бійцями ЗСУ, які загинули на Запорізькому на Донецькому напрямках: Миколою Ульянченком, Сергієм Совою, Миколою Цибою, Юрієм Прибитьком.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському ТЦК та СП.

Молодший сержант Микола Ульянченко народився 20 лютого 1984 року в Києві. Закінчив середню загальноосвітню школу №217, а згодом здобув професію кухаря. Працював на різних підприємствах міста Києва. Останнє місце роботи — "Епіцентр".

Молодший сержант Микола Ульянченко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У перший день повномасштабного вторгнення РФ пішов служити. Брав безпосередню участь в обороні столиці України. Далі пройшов спеціальну військову підготовку у Франції. Після — служив на посаді командира міномета.

Загинув 9 березня 2024 року у бою на Запорізькому напрямку.

Прощання з Миколою Ульянченком. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали у селі Марківці на Чернігівщині.

Солдат Сергій Сова народився 7 грудня 1985 року в місті Ніжин Чернігівської області. Закінчив загальноосвітню школу №2. Згодом навчався у Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу на електрогазозварника.

Сергій Сова. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

З початком повномасштабного вторгнення пішов служити.

Загинув 3 березня 2024 року у бою на Запорізькому напрямку

Прощання з Сергієм Совою у Ніжині. ФОТО: Facebook Ніжинська міська рада

Попрощалися та поховали у Ніжині.

Солдат Микола Циба народився 19 квітня 1974 року в селі Талалаївка Чернігівської області. Закінчив Прилуцький електромеханічний технікум на електрика. Сім років пропрацював на залізниці.

Микола Циба. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

З початком повномасштабного вторгнення долучився до оборонців України. Захищав Ніжинську громаду. Потім — виконував завдання на інших напрямках.

Загинув 11 березня 2024 року у бою на Запорізькому напрямку.

Прощання з Миколою Цибою. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися з бійцем у Ніжині. Поховали на малій Батьківщині.

Солдат Юрій Прибитько народився 3 червня 1984 року в Козельці на Чернігівщині. Там жив та навчався. Проходив строкову військову службу. Після — працював на різних підприємствах.

Юрій Прибитько. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У липні 2022 року долучився до ЗСУ. Служив на посаді навідника відділення кулеметного взводу.

Загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися та поховали солдата у Козельці.

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