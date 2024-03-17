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За добу Сили оборони 63 рази вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
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За добу Сили оборони 63 рази вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб

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ЗСУ
Український солдат на лінії фронту поблизу Бахмута, Донеччина, 13 січня 2024 рік. Фото: Ignacio Marin/Anadolu via Getty Images

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 березня.

"Загалом противник завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Лукашівка Чернігівської області та Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку армії РФ зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Клюси та Гірськ Чернігівської області; Пустогород, Іскрисківщина, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти 2 рази намагались штурмувати позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нетайлове та Новоселівка Перша. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де вона за підтримки авіації, 25 разів намагалась прорвати оборону. Також противник завдав авіаційного удару в районі Шахтарського. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів. Серед них: Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські підрозділи 5 разів атакували позиції ЗСУ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ 3 рази марно намагалась атакувати позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Очаків Миколаївської області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Садове Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу окупантів.

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