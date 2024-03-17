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Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Поліщука та Миколи Шепеля
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Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Поліщука та Миколи Шепеля

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Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Поліщука та Миколи Шепеля
. Фото: Facebook тергромад

Стало відомо про смерть військових Михайла Поліщука з Дубровиці та Миколи Шепеля з Немович, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook та на сайті громад.

Михайло Поліщук

Михайло Поліщук народився у 1988 році. Проживав у Дубровиці. Був старшим навідником першого механізованого батальйону.

15 березня солдат помер під час лікування у госпіталі Вінниці.

Про дату та час прощання повідомлять додатково.

Микола Шепель

41-річний Микола Шепель проживав у Немовичах. Загинув 8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилось троє дітей.

Попрощалися з військовим у неділю, 17 березня.

Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Поліщука та Миколи Шепеля
Фото з сайту Немовицької ТГ

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