Стало відомо про смерть військових Михайла Поліщука з Дубровиці та Миколи Шепеля з Немович, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook та на сайті громад.

Михайло Поліщук

Михайло Поліщук народився у 1988 році. Проживав у Дубровиці. Був старшим навідником першого механізованого батальйону.

15 березня солдат помер під час лікування у госпіталі Вінниці.

Про дату та час прощання повідомлять додатково.

Микола Шепель

41-річний Микола Шепель проживав у Немовичах. Загинув 8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилось троє дітей.

Попрощалися з військовим у неділю, 17 березня.

Фото з сайту Немовицької ТГ

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook