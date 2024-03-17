Стало відомо про смерть військових Михайла Поліщука з Дубровиці та Миколи Шепеля з Немович, що на Рівненщині.
Про це повідомили у Facebook та на сайті громад.
Михайло Поліщук
Михайло Поліщук народився у 1988 році. Проживав у Дубровиці. Був старшим навідником першого механізованого батальйону.
15 березня солдат помер під час лікування у госпіталі Вінниці.
Про дату та час прощання повідомлять додатково.
Микола Шепель
41-річний Микола Шепель проживав у Немовичах. Загинув 8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилось троє дітей.
Попрощалися з військовим у неділю, 17 березня.
Фото з сайту Немовицької ТГ
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