П'ятьох жителів Рівненщини ошукали шахраї 22 лютого на понад 36 тисяч гривень. Людям надійшли повідомлення від їхніх знайомих з проханням позичити гроші. Згодом з'ясували, що ці сторінки зламали. Загалом, за минулу добу в області зафіксували 22 випадки різних шахрайств.

Про це 23 лютого повідомила пресофіцерка поліції в області Юлія Дуднік.

За її інформацією, у поліцію напередодні 35-річна жителька села Тараканів, що отримала сповіщення у соцмережі від знайомої, яка попросила гроші в борг. Жінка перерахувала майже 7 000 гривень, а згодом ще 4 000 гривень. Опісля вона побачила допис, що сторінку її знайомої зламали.

Подібний випадок стався із 43-річною жителькою села Кухітська Воля. Вона отримала повідомлення від похресниці з проханням позичити 5 000 гривень. Жінка перерахувала гроші, а потім дізналася про зламану сторінку.

За такою ж схемою 64-річний рівнянин позичив своїй кумі 8 200 гривень, 42-річний рівнянин перерахував своїй знайомій 6 200 гривень, житель Здолбунова — 6 000 гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за цими фактами шахрайств. Наразі причетних до злочинів встановлюють.

Загалом упродовж 22 лютого жертвами різних шахрайств стали 22 жителі області.

"Це різні випадки шахрайства, і під час купівлі в інтернеті. Щодня в області 10-20 людей стають жертвами шахрайства. Можливо, їх і більше, просто не звертаються. Кожен випадок індивідуальний, викриттям займаються кіберполіцейські. Деякі вдається розкрити, а деякі важко розкрити", — розповіла Суспільному пресофіцерка поліції в області Юлія Дуднік.

Найпоширеніші схеми онлайн-шахрайств в Україні:

фішинг : шахраї намагаються отримати конфіденційну інформацію — паролі, номери кредитних карток, виманюючи її під виглядом офіційних повідомлень або за допомогою підроблених вебсайтів;

: шахраї намагаються отримати конфіденційну інформацію — паролі, номери кредитних карток, виманюючи її під виглядом офіційних повідомлень або за допомогою підроблених вебсайтів; спам та фішингові листи : відправлення масових неофіційних листів з метою обману користувачів або зловживання їхньою довірою.

: відправлення масових неофіційних листів з метою обману користувачів або зловживання їхньою довірою. онлайн-шахрайство під виглядом продажу товарів та послуг: підроблені сайти або соціальні мережі, де надають недійсні послуги або нібито продають фейкові товари. Люди переказують гроші, але товари їм не надсилають. Ця схема є найпоширенішою у Донецькій області.

підроблені сайти або соціальні мережі, де надають недійсні послуги або нібито продають фейкові товари. Люди переказують гроші, але товари їм не надсилають. Ця схема є найпоширенішою у Донецькій області. інтернет-аукціони : відбуваються фальшиві ставки для підвищення ціни або продаж підроблених товарів;

: відбуваються фальшиві ставки для підвищення ціни або продаж підроблених товарів; криптовалютні шахрайства: шахраї можуть пропонувати фальшиві інвестиційні можливості — підроблені криптовалюти або неіснуючі, шахрайські платформи обміну.

Як розпізнати шахрайство

співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти;

зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування;

читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

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