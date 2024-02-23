НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зламали сторінки у соцмережах: за день шахраї ошукали п'ятьох жителів Рівненщини
ШахрайствоРегіони

Зламали сторінки у соцмережах: за день шахраї ошукали п'ятьох жителів Рівненщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
шахрайство
Фото: поліція в Рівненській області

П'ятьох жителів Рівненщини ошукали шахраї 22 лютого на понад 36 тисяч гривень. Людям надійшли повідомлення від їхніх знайомих з проханням позичити гроші. Згодом з'ясували, що ці сторінки зламали. Загалом, за минулу добу в області зафіксували 22 випадки різних шахрайств.

Про це 23 лютого повідомила пресофіцерка поліції в області Юлія Дуднік.

За її інформацією, у поліцію напередодні 35-річна жителька села Тараканів, що отримала сповіщення у соцмережі від знайомої, яка попросила гроші в борг. Жінка перерахувала майже 7 000 гривень, а згодом ще 4 000 гривень. Опісля вона побачила допис, що сторінку її знайомої зламали.

Подібний випадок стався із 43-річною жителькою села Кухітська Воля. Вона отримала повідомлення від похресниці з проханням позичити 5 000 гривень. Жінка перерахувала гроші, а потім дізналася про зламану сторінку.

За такою ж схемою 64-річний рівнянин позичив своїй кумі 8 200 гривень, 42-річний рівнянин перерахував своїй знайомій 6 200 гривень, житель Здолбунова — 6 000 гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за цими фактами шахрайств. Наразі причетних до злочинів встановлюють.

Загалом упродовж 22 лютого жертвами різних шахрайств стали 22 жителі області.

"Це різні випадки шахрайства, і під час купівлі в інтернеті. Щодня в області 10-20 людей стають жертвами шахрайства. Можливо, їх і більше, просто не звертаються. Кожен випадок індивідуальний, викриттям займаються кіберполіцейські. Деякі вдається розкрити, а деякі важко розкрити", — розповіла Суспільному пресофіцерка поліції в області Юлія Дуднік.

Найпоширеніші схеми онлайн-шахрайств в Україні:

  • фішинг: шахраї намагаються отримати конфіденційну інформацію — паролі, номери кредитних карток, виманюючи її під виглядом офіційних повідомлень або за допомогою підроблених вебсайтів;
  • спам та фішингові листи: відправлення масових неофіційних листів з метою обману користувачів або зловживання їхньою довірою.
  • онлайн-шахрайство під виглядом продажу товарів та послуг: підроблені сайти або соціальні мережі, де надають недійсні послуги або нібито продають фейкові товари. Люди переказують гроші, але товари їм не надсилають. Ця схема є найпоширенішою у Донецькій області.
  • інтернет-аукціони: відбуваються фальшиві ставки для підвищення ціни або продаж підроблених товарів;
  • криптовалютні шахрайства: шахраї можуть пропонувати фальшиві інвестиційні можливості — підроблені криптовалюти або неіснуючі, шахрайські платформи обміну.

Як розпізнати шахрайство

  • співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;
  • якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;
  • дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти;
  • зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування;
  • читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
На Львівщині п'ятьох чоловіків підозрюють у торгівлі неіснуючими запчастинами
На Львівщині п'ятьох чоловіків підозрюють у торгівлі неіснуючими запчастинами
Інвестувала у криптовалюту на &quot;фондовому ринку&quot; понад 600 тисяч гривень. На Франківщині шахраї обдурили жінку
Інвестувала у криптовалюту на "фондовому ринку" понад 600 тисяч гривень. На Франківщині шахраї обдурили жінку
Шахрайство, земля, прокуратура, земельні ділянки, незаконне заволодіння
Адвоката із Рівного на Житомирщині підозрюють у незаконному заволодінні 315 гектарами землі
Відбудова Київщини: БЕБ від початку року попередило розтрату на майже 700 млн гривень
Відбудова Київщини: БЕБ від початку року попередило розтрату на майже 700 млн гривень
На початок