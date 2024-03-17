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США та низка країн представили Генасамблеї ООН резолюцію щодо ШІ
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США та низка країн представили Генасамблеї ООН резолюцію щодо ШІ

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Штучний інтелект. Ілюстративне фото: Getty Images

Сполучені Штати разом з 54 іншими країнами, включаючи Ірландію, Велику Британію, Німеччину, Канаду, Індію, Францію, Австралію та ЄС, представили резолюцію Генеральній асамблеї ООН щодо використання штучного інтелекту (ШІ). Мета документа — сформулювати "спільний підхід" до систем ШІ. Це сталося після того, як 13 березня Європарламент ухвалив закон про ШІ.

Про це 14 березня повідомила посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у соцмережі X.

"США разом із десятками співавторів представили резолюцію Генасамблеї ООН щодо безпечних надійних систем ШІ для сталого розвитку. У разі її прийняття це буде перша в історії окрема спроба ООН встановити глобальний консенсус стосовно ШІ", — йдеться у дописі дипломатки.

Як повідомляє Siliconrepublic, резолюція закликає країни-члени сприяти створенню безпечних, захищених і надійних систем ШІ для розв'язання світових проблем, у тому числі тих, що стосуються ліквідації бідності, глобального здоров’я, продовольчої безпеки, клімату, енергії та освіти.

"Ми сповнені рішучості подолати штучний інтелект та інші цифрові розриви між країнами та всередині них шляхом нарощування потенціалу, підвищення цифрової грамотності та інших заходів", — йдеться у спільній заяві.

У документі зазначається, що оскільки технології ШІ стрімко розвиваються, для держав-членів існує нагальна потреба та унікальні можливості "зустріти цей критичний момент колективними діями".

"Ми співпрацювали та продовжуватимемо співпрацю з усіма зацікавленими сторонами в цьому процесі, включаючи членів приватного сектору, технічну спільноту, громадянське суспільство та наукові кола", — йдеться у заяві.

13 березня Європарламент схвалив закон про штучний інтелект, який запроваджує комплексні обмеження ШІ у світі та покликаний усунути занепокоєння щодо упередженості, пов'язаної з новою технологією.

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