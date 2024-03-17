Скільки вартують продукти для борщу на ринку в Хмельницькому

У класичний борщовий набір входять овочі — буряк, картопля, морква, цибуля, капуста, а також квасоля, м'ясо й сметана. У порівнянні з 2023 роком, зі слів продавців на хмельницькому ринку, ціна на городину знизилась.

Кореспондентка Суспільне Хмельницький дізнавалась скільки навесні 2024 року коштують овочі й м'ясо для борщу та чи знижуватимуться ціни на продукти.

Як розповіла Світлана Поробок, на центральному ринку Хмельницького овочі борщового набору продають за майже однаковими цінами. Найдешевша картопля — дрібна вартує 10 гривень за кілограм, середня — 15 гривень, велика — 17-18 гривень. Цибуля, морква й капуста коштують по 10-12 гривень, подекуди — 15-18 гривень за кіло.

Картопля на ринку, 17 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Продавець Василь торгує городиною, яку вирощує з родиною на своєму полі в Хмельницькому районі. Чоловік каже, що ціни на овочі борщового набору, порівняно з минулим роком, знизилися.

"На цибулю, моркву та капусту ціна впала втричі, а то й вчетверо. Такі ціни не вигідні, але ринок диктує свою вартість, і навіть якби я підняв ціну на городину, ніхто б її не купував", — говорить Василь.

Овочі для борщу на ринку, 17 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Продавчиня Галина також продає городину з власного господарства, і в неї ціни найнижчі на ринку: цибуля, капуста й морква коштує по 10 гривень за кілограм, цибулю на посадку жінка продає по п'ять гривень за кілограм. За її словами, городину вона везе з села, на це витрачає пальне, яке виросло в ціні, подорожчали також насіння й добрива, тому такі низькі ціни заледве покривають витрати.

Квасолю на ринку продають люди зі своїх городів, вона вартує 15 гривень за склянку будь-якого розміру, сорту й кольору.

Квасоля й картопля для борщу на ринку, 17 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів продавчині Тетяни, на борщ зазвичай купують свині ребра. М’ясне ребро коштує від 150 до 170 гривень за кілограм.

"Коли люди мусять економити, то купляють кістки чи обріз для бульйону, це дешевше. Від завтра, 18 березня, в православних християн східного обряду розпочинається великий піст, який триватиме 48 днів, і в ці дні зазвичай змінюється ціна на м'ясо", — сказала Тетяна.

За її словами, коли є попит і люди купують багато, м'ясо не дешевшає, а коли покупців зовсім мало, ціну на м'ясо знижують, хоча це і невигідно продавцям.

М'ясо й сало на ринку, 17 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Щодо сметани, то сепараторна коштує в середньому 200 гривень за літр, збирана — 140.

З’явилася на ринку й свіжа зелень — кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля. Пучок зелені в середньому продають по 25 гривень.

Зелень на ринку, 17 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Є на ринку й овочі, привезені з теплих країн — молода картопля, капуста, інші овочі та фрукти. Їхня вартість наразі не менше 50 гривень за кілограм.

Ціни на борщовий набір на ринку і в супермаркетах різняться на 5-10 гривень.

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