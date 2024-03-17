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Велика Писарівка на Сумщині відключена від газопостачання: що відомо
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Велика Писарівка на Сумщині відключена від газопостачання: що відомо

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Велика Писарівка на Сумщині відключена від газопостачання. Це зробили через масові пошкодження мереж та будинків. Наразі без газу – 1 375 споживачів.

Про це повідомили у Сумській філії "Газмережі".

У коментарі Суспільному прессекретарка "Газмережі" Каріна Хачатар'ян повідомила, що вони не мають інформації з відключення газу в інших прикордонних населених пунктах Сумщини, бо енергетики не мають доступу до цих населених пунктів через безпекову ситуацію.

По Великій Писарівці маємо достовірні дані. У решті прикордонних населених пунктів немає доступу. Наші фахівці просто не можуть туди виїхати.

Що відомо про обстріли Великої Писарівки

17 березня військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка, що на Сумщині.

Правоохоронці продовжують евакуювати людей з прикордоння Сумщини. Щодня о 10:00 із селища Велика Писарівка відбувається евакуація місцевого населення без запису.

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