У Тернополі відбувся форум "Асоціації жінок України"

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся перший форум "Жінки. Мир. Безпека". Його організувала громадська організація "Асоціація жінок України" до 25-річчя з часу заснування.

Це одна з перших на Тернопільщині жіночих правозахисних організацій, розповіла Суспільному голова правління громадської організації "Асоціація жінок України" Лариса Римар.

За її словами, в форумі взяли участь більше 30 жінок — це тернопільські громадські діячки, військові, волонтерки, науковиці, депутатки, літераторки, медійниці, підприємиці та мисткині. Вони обговорили проблеми розвитку жіночого підприємництва під час війни, створення дієвого механізму справедливого соціального захисту українців у період воєнного стану, жіноче лідерство в системі роботи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також мовні питання.

Спільне фото учасниць форуму. Фото: Суспільне Тернопіль

"Метою заходу було обговорення діяльності жіночого руху в подоланні викликів та наслідків російсько-української війни, посилення участі жінок у вирішенні безпекових питань, об’єднання зусиль прогресивних лідерок навколо мирних ініціатив та протидії будь-яким проявам насильства. Обговорювали питання посилення ролі жінок у політичних та миротворчих процесах. Розуміємо, що Україна після війни буде потребувати нових управлінців та нових підходів до відбудови країни. Я впевнена, що цю місію жінки будуть змушені взяти на себе", — розповіла Лариса Римар.

Лариса Римар. Фото: Суспільне Тернопіль

Учасниця форуму Олеся Капуш каже, такі заходи важливі для жінок.

"Сьогодні, в такий непростий час, жінок потрібно об’єднати. Кожна жінка сьогодні працює на своєму фронті допомагаючи і приближаючи нашу перемогу, але коли жінки об’єднуються сила їхня збільшується. Говорили на форумі, що жінка може сказати про те, що її болить, підняти різні питання на рівні держави, міста, області, об’єднати зусилля і отримати хороший результат".

Олеся Капуш. Фото: Суспільне Тернопіль

"Дуже важливо, коли жінки об’єднують, комунікують та вибудовують стратегію подальшого руху", — сказала учасниця форуму Наталія Марків.

Наталія Марків. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Лариси Римар, форум організували за благодійні внески громадської організації "Асоціація жінок України". Організацію заснували у 1998 році, а зареєстрували 10 березня 1999 року.

Авторка Сніжана Заверуха