НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тернополі відбувся форум "Асоціації жінок України"
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬУКРАЇНАРегіони

У Тернополі відбувся форум "Асоціації жінок України"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Асоціація жінок України
Форум "Жінки. Мир. Безпека". Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся перший форум "Жінки. Мир. Безпека". Його організувала громадська організація "Асоціація жінок України" до 25-річчя з часу заснування.

Це одна з перших на Тернопільщині жіночих правозахисних організацій, розповіла Суспільному голова правління громадської організації "Асоціація жінок України" Лариса Римар.

За її словами, в форумі взяли участь більше 30 жінок — це тернопільські громадські діячки, військові, волонтерки, науковиці, депутатки, літераторки, медійниці, підприємиці та мисткині. Вони обговорили проблеми розвитку жіночого підприємництва під час війни, створення дієвого механізму справедливого соціального захисту українців у період воєнного стану, жіноче лідерство в системі роботи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також мовні питання.

Асоціаціяжінок України
Спільне фото учасниць форуму. Фото: Суспільне Тернопіль

"Метою заходу було обговорення діяльності жіночого руху в подоланні викликів та наслідків російсько-української війни, посилення участі жінок у вирішенні безпекових питань, об’єднання зусиль прогресивних лідерок навколо мирних ініціатив та протидії будь-яким проявам насильства. Обговорювали питання посилення ролі жінок у політичних та миротворчих процесах. Розуміємо, що Україна після війни буде потребувати нових управлінців та нових підходів до відбудови країни. Я впевнена, що цю місію жінки будуть змушені взяти на себе", — розповіла Лариса Римар.

Лариса Римар
Лариса Римар. Фото: Суспільне Тернопіль

Учасниця форуму Олеся Капуш каже, такі заходи важливі для жінок.

"Сьогодні, в такий непростий час, жінок потрібно об’єднати. Кожна жінка сьогодні працює на своєму фронті допомагаючи і приближаючи нашу перемогу, але коли жінки об’єднуються сила їхня збільшується. Говорили на форумі, що жінка може сказати про те, що її болить, підняти різні питання на рівні держави, міста, області, об’єднати зусилля і отримати хороший результат".

Олеся Капуш
Олеся Капуш. Фото: Суспільне Тернопіль

"Дуже важливо, коли жінки об’єднують, комунікують та вибудовують стратегію подальшого руху", — сказала учасниця форуму Наталія Марків.

Наталія Марків
Наталія Марків. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Лариси Римар, форум організували за благодійні внески громадської організації "Асоціація жінок України". Організацію заснували у 1998 році, а зареєстрували 10 березня 1999 року.

Авторка Сніжана Заверуха

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Жінки в автосфері: у Миколаєві запустили практичний курс з комп'ютерної діагностики авто
Жінки в автосфері: у Миколаєві запустили практичний курс з комп'ютерної діагностики авто
Жінки в армії
У Данії хочуть призивати жінок на строкову службу в армії для ґендерної рівності
Про жінок і для жінок: підтримка й нові можливості у просторах Миколаєва
Про жінок і для жінок: підтримка й нові можливості у просторах Миколаєва
&quot;Насильство лишає слід&quot;: в Ужгороді відзначили Міжнародний день боротьби за права жінок
"Насильство лишає слід": в Ужгороді відзначили Міжнародний день боротьби за права жінок
На початок