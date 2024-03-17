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Представилися працівниками банку: шахраї ошукали двох жителів Рівненщини на понад 120 тисяч гривень
ШахрайствоРегіони

Представилися працівниками банку: шахраї ошукали двох жителів Рівненщини на понад 120 тисяч гривень

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Шахраї ошукали двох жителів Рівненщини на понад 120 тисяч гривень. За даними слідства, вони представилися працівниками банку.

Про це 17 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.

За її словами, до 30-річної жительки колишнього Костопільского району зателефонував "працівник служби безпеки":

"Аферист запевнив, що шахраї зняли з її рахунку вже 17 тисяч гривень, тож, аби врятувати решту заощаджень, потрібно продиктувати код. Жінка так і зробила, а в результаті з її рахунку кількома платежами зникло майже 4️9️ тисяч гривень".

Вона додала, що шахраї також ошукали 50-річного жителя колишнього Рокитнівського району:

"Щоб надалі безпечно користуватися банківською картою, шахраї запропонували натиснути цифру "1" на своєму телефоні. Як наслідок, із рахунку у результаті кількох транзакцій зникло понад 7️7️ тисяч гривень".

Як розпізнати шахрайство

  • співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;
  • якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;
  • дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти;
  • зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування;
  • читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

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