На Львівщині 17 березня попрощаються із захисником Василем Куропасем

Сьогодні, 17 березня, на Львівщині відбудеться прощання із 42-річним військовим Василем Куропасем. Воїн помер під час лікування від отриманих у бою поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Василь Куропась — житель села Суховоля Зимноводівської громади. Під час повномасштабної війни Василь захищав Україну в складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. У листопаді чоловік отримав поранення від фосфорних касет, відтоді лікувався. Чоловік помер вчора, 16 березня. Йому було 42 роки. У військового залишилася мама, двоє синів, брат та сестра.

Прощання з воїном та похорон відбудуться 17 березня, о 14:00, біля дому, де жив Василь. 17 березня в пам'ять про захисника у Зимноводівській громаді оголосили День жалоби.