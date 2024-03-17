У Тернопільському обласному художньому музеї діє нова виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Авторки робіт — учасниці жіночого мистецького гурту "Палітра" з Кременця.

Про це повідомили на сторінці музею в Фейсбуці. На виставці представлені твори дев’яти авторок.

"Це 80 творів у різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети, абстрактні композиції, колажі, декоративний розпис, авторські ляльки. На полотнах оспівується рідний край, його мальовнича природа".

Роботи учасниць гурту "Палітра" Тернопільський обласний художній музей Роботи учасниць гурту "Палітра" Тернопільський обласний художній музей Роботи учасниць гурту "Палітра" Тернопільський обласний художній музей

У повідомленні йдеться, що мистецький гурт "Палітра" створили восени 2003 року з ініціативи Тетяни Балбус.

"Колектив об’єднав викладачів кафедри образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, згодом долучилися і випускниці цього вишу. Члени гурту проводять персональні і колективні виставки, беруть участь у фестивалях та пленерах в Україні і за кордоном".

Що відомо про учасниць мистецького гурту Палітра

Тетяна Балбус — керівниця гурту, заслужений майстер народної творчості України (2017), доцентка кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, працює в галузі абстрактного і декоративного живопису, українського народного розпису, аплікації, колажу. В експозиції виставки — декоративні розписи, колажі.

Богдана Гуменюк — викладачка мистецьких дисциплін фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т.Шевченка. Працює в техніці олійного живопису та акварелі. Її твори — віддзеркалення внутрішнього світу.

Ольга Зозуля приєдналася до гурту у 2021 році. В доробку художниці понад 10 персональних виставок. Улюблені мотиви — квіти та пейзажі в різні пори року.

Олександра Панфілова — кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Представила роботи у техніці акварелі. Улюблені жанри – портрет, натюрморт.

Іванна Погонець — кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Її акварелі витончені і ліричні, краєвиди сповнені повітря.

Катерина Склярук любить жанр натюрморту. Працює в техніці олійного і акварельного живопису.

Юлія Янчук — засновниця та керівниця арт-студії "Викрутаси". В експозиції представила декоративні розписи.

Людмила Блищак — майстриня народних промислів і художнього моделювання. Створює ляльки понад десять років і за цей час виготовила їх понад сотню. На виставці представила ляльки-мотанки і сюжетні ляльки.

Наталія Рублевська — доцентка кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, захоплюються декоративно-прикладним мистецтвом. В експозиції представила елементи одягу в техніці валяння вовни.

Спільне фото з відкриття виставки. Фото: Тернопільський обласний художній музей

У повідомленні йдеться, що виставка діятиме до 26 березня.