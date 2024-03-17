У Тернопільському обласному художньому музеї діє нова виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Авторки робіт — учасниці жіночого мистецького гурту "Палітра" з Кременця.
Про це повідомили на сторінці музею в Фейсбуці. На виставці представлені твори дев’яти авторок.
"Це 80 творів у різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети, абстрактні композиції, колажі, декоративний розпис, авторські ляльки. На полотнах оспівується рідний край, його мальовнича природа".
У повідомленні йдеться, що мистецький гурт "Палітра" створили восени 2003 року з ініціативи Тетяни Балбус.
"Колектив об’єднав викладачів кафедри образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, згодом долучилися і випускниці цього вишу. Члени гурту проводять персональні і колективні виставки, беруть участь у фестивалях та пленерах в Україні і за кордоном".
Що відомо про учасниць мистецького гурту Палітра
Тетяна Балбус — керівниця гурту, заслужений майстер народної творчості України (2017), доцентка кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, працює в галузі абстрактного і декоративного живопису, українського народного розпису, аплікації, колажу. В експозиції виставки — декоративні розписи, колажі.
Богдана Гуменюк — викладачка мистецьких дисциплін фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т.Шевченка. Працює в техніці олійного живопису та акварелі. Її твори — віддзеркалення внутрішнього світу.
Ольга Зозуля приєдналася до гурту у 2021 році. В доробку художниці понад 10 персональних виставок. Улюблені мотиви — квіти та пейзажі в різні пори року.
Олександра Панфілова — кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Представила роботи у техніці акварелі. Улюблені жанри – портрет, натюрморт.
Іванна Погонець — кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Її акварелі витончені і ліричні, краєвиди сповнені повітря.
Катерина Склярук любить жанр натюрморту. Працює в техніці олійного і акварельного живопису.
Юлія Янчук — засновниця та керівниця арт-студії "Викрутаси". В експозиції представила декоративні розписи.
Людмила Блищак — майстриня народних промислів і художнього моделювання. Створює ляльки понад десять років і за цей час виготовила їх понад сотню. На виставці представила ляльки-мотанки і сюжетні ляльки.
Наталія Рублевська — доцентка кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, захоплюються декоративно-прикладним мистецтвом. В експозиції представила елементи одягу в техніці валяння вовни.
У повідомленні йдеться, що виставка діятиме до 26 березня.