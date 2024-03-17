НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росіяни протягом доби на фронті втратили понад тисячу військових та 11 танків — Генштаб
ГенштабРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Росіяни протягом доби на фронті втратили понад тисячу військових та 11 танків — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Росіяни протягом доби на фронті втратили понад тисячу військових та 11 танків — Генштаб
. Український військовий йде повз пошкоджений російський танк на Київщині, 3 квітня 2022 року, фото: Getty Images

Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня Сили оборони України ліквідували 1160 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430740 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 6790 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 12997 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10634 (+28) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО — 720 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
  • крилаті ракети — 1922 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
  • спеціальна техніка — 1723 (+11).

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Оперативна ситуація на 18 березня: ЗСУ відбили 7 атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Уламки російських ракет
ЗСУ відбили по 7 російських атак на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб
Тіла російських військових, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу — Генштаб
ВІйна, ЗСУ
На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення — Генштаб
На початок