Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня Сили оборони України ліквідували 1160 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430740 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12997 (+24) од,
- артилерійських систем – 10634 (+28) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 720 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1723 (+11).