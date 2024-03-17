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Нічна атака на Одещину, палає нафтопереробний завод в Росії та нестача ракет ППО: головні новини ранку 17 березня
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Нічна атака на Одещину, палає нафтопереробний завод в Росії та нестача ракет ППО: головні новини ранку 17 березня

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ППО
Група військових під час роботи ППО. Ілюстративне фото: Фото: Генеральнй штаб ЗСУ

Російські війська вночі обстріляли Одещину, у Росії заявили про масовану атаку безпілотників — горить нафтопереробний завод та нестача ракет для систем ППО в Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку на 17 березня.

Нічна атака на Одещину

Сили оборони півдня повідомили, що знищили над Одещиною 13 безпілотників і ще один над Миколаївською областю. Російська атака тривала близько трьох годин, внаслідок якої в Одеському районі пошкоджені два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, які оперативно загасили. Люди не постраждали, додали в командуванні. Загалом Україну вночі атакували 16 безпілотників.

У Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод

За інформацією місцевої влади, безпілотники намагалися атакувати Слов'янський нафтопереробний завод близько другої ночі (за Києвом). За версією чиновників, дрони були "нейтралізовані", проте внаслідок падіння одного з них виникла пожежа.

За інформацією диспетчерської служби Слов'янського району, пожежа на території НПЗ повністю ліквідована. Попередньо, в момент атаки безпілотників одна людина загинула, попередня причина смерті — серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає

Загалом у Росії за ніч знищили 35 безпілотників над вісьмома регіонам.

Контекст: останніми днями українські сили атакують нафтові склади та нафтопереробні заводи на Росії. Слов'янський нафтопереробний завод — це шостий НПЗ, атакований у РФ за останній тиждень.

The Telegraph: в України не вистачає ракет для ППО

Україна зіткнулася з нестачею ракет для ППО, що доведеться збивати по одній із пʼяти ракет. Нині оборонці збивають приблизно чотири з пʼяти, пише британська газета The Telegraph.

Видання наводить приклад російського обстрілу Одеси 15 березня, коли внаслідок атаки загинуло понад 20 людей. Видання пише, що у регіоні недостатня кількість ракет для ППО, щоб відбити атаку.

Це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україні скоро доведеться розподілити свої системи ППО на збиття лише однієї з п’яти, йдеться у матеріалі.

Атака на Одесу 15 березня: відомо про 21 загиблого та 75 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков. Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки переселенцям — субсидію на оренду житла. Її планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом двох років.

Субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла, адже ціна на оренду в Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється. Крім того, розмір субсидії залежить від:

  • ️деяких людей у країні, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидію. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в уряді.

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