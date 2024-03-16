Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня на передовій в Україні відбулось 58 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем росіян були близько 140 населених пунктів девʼяти областей.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, українськими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ армії РФ.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку РФ в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 11 атак російської армії в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де РФ 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку російське військо 4 рази атакувало позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника", — додали у Генштабі.