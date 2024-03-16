НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті відбулось 58 бойових зіткнень, росіяни обстріляли з артилерії близько 140 населених пунктів — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуЗСУПодіїВійна

На фронті відбулось 58 бойових зіткнень, росіяни обстріляли з артилерії близько 140 населених пунктів — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На фронті відбулось 58 бойових зіткнень, росіяни обстріляли з артилерії близько 140 населених пунктів — Генштаб
Українські військові на місці російської атаки по Одесі 15 березня 2024 року. Фото: AP

Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня на передовій в Україні відбулось 58 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем росіян були близько 140 населених пунктів девʼяти областей.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, українськими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ армії РФ.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку РФ в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 11 атак російської армії в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де РФ 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку російське військо 4 рази атакувало позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника", — додали у Генштабі.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Оперативна ситуація на 18 березня: ЗСУ відбили 7 атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Уламки російських ракет
ЗСУ відбили по 7 російських атак на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб
Тіла російських військових, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу — Генштаб
ВІйна, ЗСУ
На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення — Генштаб
На початок